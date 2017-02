«Somos un equipo complicado para el Barcelona»

Mikel San José no piensa ir con una bandera blanca al Camp Nou y adelanta que «intentaremos superarles como cada vez que vamos allí. Es un campo difícil y varios de los que estamos aquí no hemos ganado nunca, pero en las últimas temporadas hemos demostrado que somos un equipo complicado para ellos». El Athletic lleva más de 15 años sin imponerse al Barcelona en su casa -además encadena 19 partidos sin hacerlo-, pero el navarro no se detiene en los números sino en las sensaciones que palpa en el vestuario: «Somos optimistas, y mucho. Vamos convencidos de que lo vamos a conseguir».

El mediocentro se ha felicitado por los tres puntos sumados en la batalla contra el Sporting -«ellos venían a encerrarse y a aprovechar nuestros errores, algo que han logrado en la primera parte»-, aunque ha reconocido que últimamente el equipo concede en casa el primer gol y "es algo que debemos corregir". Ahora solo tiene entre ceja y ceja el choque del Barça y espera que el equipo responda y ponga en dificultades a los blaugrana. "Vamos a hacer nuestro partido e intentar superarles. Sabemos lo que nos espera allí", ha dicho sobre los condicionantes que rodean al choque.

San José no ha querido meterse en las polemicas arbitrales y las continuas quejas que llegan en este sentido desde Barcelona. "A los colegiados hay que ayudarles, pero su nivel es bueno. La presión no les afectará. Sabrán sortearla, si la hay". También se ha referido a sus últimas actuaciones y ha reconocido que está en condiciones de aportar mucho más. "Puedo dar mejor nivel", ha manifestado el mediocentro, quien ha agradecido la confianza de Valverde.