Dortmund y Liverpool siguen a Williams

El Borussia Dortmund y el Liverpool siguen muy de cerca a Iñaki Williams (Pamplona, cumple 23 años en junio) y valoran en estos momentos los pasos a dar en los próximos meses. El Dortmund asume la salida a final de campaña de su atacante Pierre-Emerick Aubameyang. Logró retener al gabonés el pasado verano, pero entiende que será difícil hacerlo en el próximo.

EL BLINDAJE 50 millones de euros de cláusula firmó el pasado enero Iñaki Williams. Tiene contrato hasta el año 2021.

El propio jugador se ha puesto el cartel de transferible. «Estoy en plena reflexión sobre si salgo o no el año que viene. Este club y esta afición es enorme, pero si quiero subir un escalón, ¿debo irme? Esa es la pregunta que me hago y no tengo respuesta. Hace falta tiempo. Si quiero crecer forzosamente tendré que salir este verano. Tengo 27 años. ¿Debo hacerlo o no?», dijo Aubameyang ayer.

El director ejecutivo del Dortmund, Hans-Joachim Watzk, también abre la puerta a una posible salida de su estrella.«Si llegara una oferta de 80 millones por Aubameyang, nos sentaríamos con él», explicó. Se unirían a los 31 ingresados el pasado verano del Manchester City por Gundogan y los 42 pagados por el United por Mkhitaryan.

El Dortmund recauda, pero ficha jugadores jóvenes a bajo coste, como el osasunista Mikel Merino o el joven sueco Alexander Isak (17 años), por el que han pagado al AIK Solna en el mercado de invierno 12 millones. Sin embargo, esta política no les da para dar el gran salto adelante que esperan. Al contrario, esta campaña son cuartos y tienen serios problemas para entrar en la Liga de Campeones.

Las fuentes del mercado consultadas creen que el Dortmund podría dar un viraje a su estrategia e irse a por jóvenes ya contrastados. Aquí podría entrar Iñaki Williams. Es un atacante que ya ha dado rendimiento en una Liga poderosa como la española y a la que le podrían obtener plusvalía con un futuro traspaso. ‘Radio Marca Bilbao’ aseguró ayer que el club germano está dispuesto a pagar la cláusula de 50 millones del extremo rojiblanco.

En Inglaterra también se destaca el interés del Liverpool. Williams es un jugador que encanta desde hace tiempo a su entrenador, Jurgen Klopp, que le sigue desde su etapa en el Dortmud. El ‘Sunday Mirror’ ha asegurado que los ‘reds’ valoran ficharle ante el bajo rendimiento de David Sturridge.

Williams renovó el pasado mes de enero hasta el 30 de junio de 2021. El Athletic le blindó con 50 millones. La realidad del mercado demuestra que es una cantidad asequible. En Europa hay cada vez más clubes con muchísimo dinero y no hay jugadores de gran nivel para todos ellos. Entidades como el Dortmund no pueden competir con Bayern, Madrid, Barça o los ingleses por lo que se ve obligado a encontrar talento fuera.