El Athletic se marca un reto

Los números son rotundos y lo dicen todo. El Athletic sufre en el Camp Nou, y mucho. Lleva más de 15 años sin conseguir una victoria en el feudo blaugrana y encadena 19 partidos sin hacerlo. Los rojiblancos tienen todos estos precedentes muy presentes de cara al choque de mañana (16.15 horas), pero se aferra a otra máxima, la de que las estadísticas están para romperlas. «Para todos es un reto. Yo en el tiempo que llevo aquí no he conseguido ni puntuar. Sabemos que es muy difícil. Nos ha tocado encima en una época en la que el Barça ha logrado muchas cosas importantes y tiene al mejor jugador del mundo. En su casa es más complicado, pero se puede conseguir y eso vamos», señaló ayer en Lezama Óscar de Marcos, quien prefiere quedarse con otras referencias más favorables como el choque de ida de la Copa este año o la Supercopa. «Es lo que tenemos que usar para poder meterles mano», advirtió.

Para el de Laguardia, las claves para tirar al gigante blaugrana pasan por «hacer un partido individualmente perfecto», empujando a los de Luis Enrique a mostrar «su peor versión. Es la única manera, hacerlo muy bien». También son conscientes en el vestuario rojiblanco de que cuando más sufren los culés es cuando el contrario les aprieta arriba, tapando por completo su salida de balón. «Depende mucho del acierto que tengan porque sabes que van a llegar a portería y van a tirar. Tenemos que intentar plantear el partido de la mejor manera posible, crearles peligro pero sabiendo que tendremos que asumir riesgos», expuso.

Todo ello teniendo en cuenta que el Athletic es uno de los conjuntos menos goleadores lejos de San Mamés, otro de los objetivos a mejorar en este tramo de la temporada. «Fuera de casa no hemos sido el mismo equipo y tenemos que mejorar para entrar en puestos europeos. Si no lo conseguimos será complicado. Necesitamos cambiar de chip y las sensaciones». Muchos deberes sobre la mesa para un choque de máxima exigencia. Un encuentro ante uno de los rivales al que más se han enfrentado en los últimos años. «Cuando hay una eliminatoria siempre nos toca. Cada vez medirnos a ellos lo vemos con más normalidad, y eso tiene que ser bueno para nosotros. Perder ese respeto que a todos le da el Camp Nou e ir allí a conseguir los tres puntos», dijo De Marcos.

Sin presión arbitral

Los de Valverde llegarán a esta cita con más días de descanso al ser precisamente apeados de la Copa por el Barcelona, conjunto que se impuso el miércoles al Atlético en el Calderón y encarriló la semifinal (1-2). Ambas escuadras protagonizaron un duelo eléctrico, esfuerzo que De Marcos confía en que les pase factura mañana a los azulgrana. «Esperemos que lo noten e intentaremos aprovecharlo. Pensaremos que estarán cansados y nosotros frescos para, aunque sea mentalmente, ir ganándoles el terreno».

Lo que el alavés no cree que influya negativamente en el Athletic durante el transcurso del partido es el revuelo que se ha levantado en el seno del conjunto catalán con el estamento arbitral. «Cada uno se queja de lo suyo, pero no creo que les metan más presión. Cuando estamos en caliente todos los jugadores protestamos, tenemos la idea de que nos están perjudicando, pero el árbitro no va a ir a hacerlo mal, el perjudicado va a ser él porque todo se ve». Todo indica que el duelo en el Camp Nou será el tercero seguido para el de Laguardia como titular tras la lesión que le tuvo apartado dos meses de los terrenos de juego. «Entre partido y partido tengo tiempo para descansar y eso me está ayudando a recuperarme perfectamente».