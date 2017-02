«El marcador no refleja lo que ha ocurrido en el campo»

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, quiso buscar algo positivo de la derrota de su equipo por 3-0 ante el Barça en el partido disputado este sábado en el Camp Nou. En ese sentido, no dudó en afirmar en rueda de prensa que el abultado marcador «no refleja lo que ha sucedido en el campo. Cuando mejor jugábamos, el Barça nos metía goles».

El técnico rojiblanco quiso destacar las oportunidades que tuvo el equipo antes del primer gol azulgrana. «No es normal que no hayamos podido convertir alguna ocasión en gol, pero esto es fútbol», insistió. Y es que justo en ese momento, el Barça marcó el primero y, cuando sus pupilos parecían recuperarse, llegó el mazazo del segundo tanto. «Ha sido muy duro irte al descanso con 2-0».

«Ahí prácticamente se acabó el partido», reconoció el técnico ante un rival del que «éramos conscientes de su enorme potencial», sobre todo en su casa». «El tercero ha llegado en una contra y ya no hemos podido hacer más», ha comentado mientras que sobre la hipotética roja de Piqué por una falta a Raúl García ha sido diplomático. «En este tipo de jugadas cada uno barre para casa. Yo, desde el banquillo, no la he visto bien», añadió.