«Además del pubis, me operaron de una hernia inguinal»

El jugador del Athletic Sabin Merino desveló este martes en Lezama que, además de la lesión de pubis que sufría, en la operación a la que fue sometido el 24 de enero en Munich (Alemania) le redujeron una hernia inguinal. «Además del pubis tenía una hernia inguinal, que donde más molestaba era en los esprines y los golpeos. Toda la temporada he estado haciendo muchos ejercicios de recuperación de los abductores en el gimnasio pero una hernia solo con los ejercicios no se cura», explicó las razones que le llevaron a pasar por el quirófano.

Sabin (Urduliz-1992) no quiso ligar esas lesiones a su bajo rendimiento de esta su segunda temporada en el primer equipo, pero asumió que una lesión así, «aparte del dolor, te debilita de cabeza porque te va quemando» y que no tenerla es para él «como una liberación». «Me sentía limitado y me molestaba mucho», recordó.

En ese sentido, confesó que ahora ya siente que va «mejor», viendo que lleva «unos cuantos días alargando zancada» en Lezama. «Desde el día que me operaron, tengo buenas sensaciones y, día a día, he mejorado mucho», se congratuló.

Aunque espera que todo «siga así», lo que no quiere el delantero vizcaíno es marcarse «plazos» para su recuperación definitiva. «Cada uno es como es y cada uno tiene los plazos que tiene. Me miro a mí mismo y veo que estoy bien, pero no miro a los plazos», apuntó.

«Ya veremos cómo estoy»

Aunque no se descartó para la eliminatoria de Liga Europa ante el APOEL de Nicosia de los próximos 16 y 23 de febrero. «No lo sé. Ya veremos cómo estoy y el mister decidirá, pero hay que ir paso a paso», dijo.

Ya sobre su equipo, que cayó a la novena plaza de la tabla tras la derrota del sábado en el Camp Nou, después de muchas jornadas en la séptima posición, cree que «queda mucha temporada» aún y que sigue en la pelea por los puestos europeos en lo que quiere terminar el curso. «Acaba de empezar la segunda vuelta, seguimos estando ahí y no nos hemos alejado mucho. Todo lo que sea sumar será bueno», consideró.

En cuanto al choque del sábado frente al Depor, lo barrunta «complicado porque ahora todos necesitamos los puntos». En todo caso, cree que él y sus compañeros debe «hacer lo que estamos haciendo en San Mamés», donde encadenan 15 partidos sin perder desde que cayeran ante el Barcelona en la segunda jornada de Liga. De esos 15 encuentros, el Athletic ganó 12 y empató tres.