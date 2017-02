Ibai Gómez y Toquero alcanzan otra final de Copa

Ibai Gómez y Gaizka Toquero vivirán una final de Copa del Rey por tercera vez, aunque lo harán defendiendo otros colores. Los dos futbolistas cambiarán la camiseta del Athletic por la del Alavés en el partido del próximo 27 de mayo.

Ambos jugadores han conseguido hacer real un sueño en Vitoria tras meter al club albiazul en una final de Copa por primera vez en su historia. Curiosamente tendrán la ocasión de ahuyentar fantasmas del pasado. Será el Fútbol Club Barcelona al que tendrán delante en algo más de tres meses, el equipo que les dejó a un pasito de la gloria hasta en dos ocasiones a cada uno cuando defendían la elástica del Athletic.

Será la tercera final para Toquero, autor del único tanto del Athletic en la abultada derrota por 4 a 1 en Mestalla ante los catalanes en 2009, donde fue titular. También participó los últimos minutos en la victoria del Barça por cero a tres en 2012.

Precisamente ese año en el Vicente Calderón el de Santutxu formó parte del once inicial. Al igual que Toquero será su tercera oportunidad de levantar la Copa al haber salido desde el banquillo en los últimos minutos de la final de 2015, donde también el verdugo fue el Barça tras vencer por tres a uno en el Camp Nou.

«Justos finalistas»

Ibai Gómez, tras el final del partido, ha afirmado que «el fútbol ha hecho justicia» con el Alavés porque «por circunstancias ha pasado momentos muy complicados cuando no lo merecía».

«Nadie apostaba por esto, pero a raíz que va pasando la liga el equipo va demostrando que es capaz de competir contra cualquiera», ha indicado el de Santutxu, que ve a su equipo como «justos finalistas». «Hoy me he emocionado porque he pasado momentos bonitos, pero también he pasado momentos difíciles».

«Estoy muy contento de haber venido al Alavés y estoy muy feliz por lo que estamos consiguiendo», ha afirmado sonriente el futbolista bilbaíno.