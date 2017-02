Fiesta sorpresa

Cumpleaños feliz para Aritz Aduriz, que consiguió el gol de una victoria que estuvo en el alambre, ante un Dépor ordenadísimo, con una gran defensa y que se había ganado con creces al menos el empate. El Athletic se juega de nuevo todo al ‘20’.

Los remontadores

Sufrimiento máximo, en un año en que la cosecha europea de puntos se recoge en La Catedral, debido a esas típicas bajadas de tensión frente a rivales de perfil más bajo, que sin embargo nos obligan a vivir unas segundas partes de ‘sintrom’ en las que el objetivo es remontar.

Murmullos

San Mamés no sólo anima de lo lindo cuando más falta hace, también se enfadó y abroncó a sus jugadores, que, durante gran parte del mismo y con su once de gala, no tuvieron argumentos ni expectativas. Ese runrún lo recogió Valverde con dos cambios muy efectivos.

Melero López

El árbitro malagueño, que salió sin tarjetas en el primer tiempo, perdonó por ello una posible expulsión a Navarro. Nos benefició porque no pudo ver el más que posible fuera de juego de Aduriz; su asistente tampoco lo vio.

Espinillera de oro

Para Susaeta por sus dos asistencias vitales para ganar el partido. La primera con reminiscencias clásicas.

Lo mejor

Un magnifico Muniain, que estuvo en todas las jugadas de peligro, meneó al rival y marcó un gol para evitar un colapso.

Lo peor

La poca creatividad del primer tiempo que mostró el Athletic, cercana a la desgana.