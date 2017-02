Urko Pardo: «Estar aquí es bonito, sobre todo por la familia»

El portero del Apoel Nicosia Urko Pardo confesó que para él estar en Bilbao y jugar en San Mamés un partido europeo «es bonito», ya que tiene ascendencia vasca y parte de su familia es seguidora del Athletic. «Estar aquí es bonito, sobre todo la familia que lo vive desde pequeño. Es un club histórico y es bonito», dijo el meta nacido en Bruselas y formado en la cantera del FC Barcelona.

Sobre el partido, Urko Pardo, que no apunta a titular, dijo que lo ve «difícil» pero que también cree que el Apoel tiene «todos los elementos para hacer un buen papel» y dar réplica al Athletic. En ese sentido, apuntó que a él y a sus compañeros no les «interesa el campo» y el ambiente que pueda haber en él. «El campo no nos interesa. El ambiente será caliente, supongo, pero somos once jugadores contra once jugadores y el Apoel es un equipo muy bueno», consideró, partidario de centrarse más en ellos mismos. «Es un partido de fútbol y tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. El Athletic es un gran club, pero nosotros estamos preparados para jugar», resumió.