El Alavés aparta al pichichi de su filial, al que quiere el Athletic

Convulsión en el filial del Alavés. Su capitán y máximo goleador Asier Benito ha sido vetado por los dirigentes albiazules y no volverá a vestir la camiseta vitoriana en partido oficial salvo que se reconduzcan las posturas ahora enconadas. El delantero de Amurrio, referente del filial y a sus 22 años una de las perlas codiciadas por su proyección, en la cartera del Athletic y el Eibar, no saltará al césped hasta que extienda su vínculo, que concluye en junio. La entidad albiazul estableció un plazo máximo para su respuesta y, tras no concretarse el acuerdo, el jugador ha quedado fuera de la convocatoria para el choque en Santurtzi.

Fue en diciembre cuando se le cursó la primera oferta y, tras retomarse las negociaciones, se le urgió a tomar la decisión esta semana. El jugador dilató su postura y, por eso, el club le retiró la propuesta y le ha apartado de la competición. Tras cuatro temporadas en progresión –Benito ha flirteado con el pichichi de Tercera, al marcar 16 y 19 goles los pasados ejercicios–, ahora encabeza el lote de goleadores del grupo cuarto con 11 dianas.

Benito recaló en el Alavés procedente del Aurrera y su emergente trayectoria le ha colocado en el punto de mira de otros clubes. Eibar y Athletic se postulan como oficiosos pretendientes y tal vez esas propuestas han impacientado a los dirigentes albiazules. «Yo no he firmado nada con nadie porque mi primera opción es seguir en el Alavés», subrayó con contundencia el atacante para eliminar posibles rumores que justifiquen erróneamente decisiones tomadas. Esta situación recuerda a lo sucedido en 2014 con Vesga y Alday, a los que el club apartó tras conocer que existía un pacto con el Athletic, algo que después se confirmó.