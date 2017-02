Emotivo homenaje de los jugadores del Athletic a Valverde

Estaba en el pabellón interior de Lezama. Atendía Ernesto Valverde a una serie de preguntas sobre su récord, sobre esa marca de 290 partidos que le convierten en el técnico con más partidos en la historia del Athletic. De repente, se abre una puerta. Se ve a Gorka Iraizoz, con una tarta, roja, que pone 'Zorionak, Ernesto!'. Le siguen el resto de sus compañeros, algunos con ropa de calle (Aduriz, Mikel Rico…) y otros con el uniforme de entrenamiento (el propio Iraizoz, Muniain…). Txingurri se sorprende. Sonríe. Bromea con el portero: «Esto no se hace. Ahora es cuando…». «Me han dicho que te la tire», le dice el navarro. De fondo, la plantilla canta. «¡Ernesto Valverde, Ernesto Valverde…!».

«Me cago en la hostia», suelta el técnico de Viandar de la Vera, el sucesor de Javier Clemente en el podio rojiblanco. Le aplauden… Y ofrece unas palabras, sonriente, mientras se oyen «bravos» de fondo: «Después de todo lo que…». Y no le dejan hablar sus pupilos. Vuelven a aplaudir. «Después de todo lo que os hago, que me regaléis una tarta es impensable... Si sé que vais a venir así, no os monto la que os he montado», reconoce el preparador, después de la derrota en Valencia. Y, a continuación, les ha recordado que ellos son los actores principales, la causa, de que haya batido ese registro.«Lo más importante sois vosotros. Desde el primer día hasta el último. Que lo tengáis en cuenta. Eskerrik asko, de verdad!». Y de nuevo los aplausos, los gritos a su favor… Una sorpresa inolvidable.