«No quiero que me enseñen la puerta de salida»

Ernesto Valverde decidió hace tiempo no atender de forma personalizada a los medios de comunicación y de vez en cuando se sienta ante las cámaras de la televisión del club para hacer una intervención amable y detenerse en la actualidad rojiblanca. El Athletic ha difundido este martes una entrevista en la que el técnico repasa su trayectoria en Bilbao con motivo de sus 290 partidos en el banquillo de San Mamés, número que le convierte en el entrenador con más encuentros en la historia de la institución. En el vídeo habla de sus comienzos, de sus recuerdos más dulces y amargos, de los sitios y equipos en los que ha estado, de su relación con los presidentes y también de su presente y futuro al frente de la primera plantilla. Ha evitado pronunciarse sobre sus intenciones más allá del 30 de junio, pero ha expuesto con rotundidad lo que no permitirá que pase. «No quiero que el Athletic me enseñe la puerta de salida para marcharme, o salir mal de aquí, eso lo tengo claro».

Txingurri acaba contrato en poco más de cuatro meses y su continuidad está bajo los signos de interrogación. Es complicado que renueve, pero Urrutia piensa pelear hasta el final para convencerle y seducirle con un atractivo proyecto deportivo. En la entrevista, además de las preguntas rotuladas, también intervienen diferentes miembros del cuerpo técnico y hacen de periodistas. La cuestión que le ha formulado su segundo, Jon Aspiazu (licenciado en Ciencias de la Información), ha sido la siguiente. «¿Te gustaría ser el Ferguson del Athletic?». Hay mucha complicidad entre los dos y Valverde no ha podido contener la risa, pero ha desarrollado el tema. «¿Hubiese estado tanto tiempo Ferguson no digo ya en el Athletic, sino en un equipo de esta Liga? Nadie va a estar tanto tiempo como Alex Ferguson en el Manchester ni como Wenger en el Arsenal. En cierta medida yo con el tiempo que he estado en el Athletic me siento satisfecho. No sé el tiempo que voy a estar. Ya se verá».

«Dosis altas de presión»

El técnico rojiblanco ha retomado su reflexión destacando otros factores que influyen en la continuidad de un entrenador. «No depende solo de tu voluntad, sino también de la del club y de los resultados. Es difícil estar seis años en un equipo. No nos vamos a engañar, estoy aquí porque los resultados han ido bien y porque he tenido la suerte de contar con futbolistas buenísimos, tanto en la primera etapa como en esta». Ha retrocedido en el tiempo para recordar que sustituyó en el cargo a Marcelo Bielsa -«aquí tenía a mucha gente que le apoyaba»- y que estaba convencido de que su trayectoria sería corta. «Pensaba que me iba a quedar dos años y que luego tendría que salir». Nada más lejos de la realidad.

Antes de agotar su segunda temporada en el Athletic recibió la invitación para continuar. «Me ofrecieron la posibilidad de seguir, me comprometí a hacerlo e incluso un año más, y aquí estoy». Ha confesado que le costó hacer las maletas y aceptar la propuesta de Urrutia y regresar a Bilbao. «Volví con unas dosis altas de presión porque entrenar en casa no es lo mismo que entrenar fuera. El grado de implicación que tienes es mucho mayor, no solo el tuyo, sino también familiar». Aceptó y acaba de hacer historia. «Estoy contento. El día a día te va empujando y no te paras a mirar hacia atrás».