La Europa League tendrá que esperar

El sueño europeo del Athletic se ha desvanecido este jueves en Nicosia al caer ante el Apoel por 2-0. La gran lacra del equipo esta temporada, los partidos fuera de casa, se ha dejado notar también ante el conjunto chipriota. Los rojiblancos han tenido no pocas ocasiones, especialmente en la primera parte en las botas de Iñaki Williams, que no ha aprobado el examen que suponía sustituir a Aduriz en la punta del ataque; pero no han podido batir la meta del conjunto dirigido por Thomas Christiansen. Los de Valverde no habían superado a domicilio en la liguilla inicial a ninguno de los rivales europeos a domicilio y en esta primera ronda eliminatoria, cuando verdaderamente podía ser clave, tampoco lo lograron.

Este naufragio supone un duro golpe a las aspiraciones del equipo esta temporada.Según se decía en el entorno rojiblanco, era la competición más 'asequible' para hacerse con un título. La Copa, con la presencia de Barça y Madrid, es siempre complicada; mientras que en Liga las aspiraciones de clasificarse para la Champions se ven entorpecidas por la masiva presencia en zona europea de equipos que esta temporada están demostrando ser solventes -Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad y Villarreal-, por lo que está complicado hasta clasificarse para la Europa League . «Era un torneo que nos motivaba muchísimo», defendía la plantilla. Ahora tocará centrarse en el torneo de la regularidad.