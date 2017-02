Williams, pólvora mojada

Iñaki Williams no está fino de cara a la portería y se ha demostrado en el partido jugado en Nicosia. Valverde ha apostado por él de inicio para sustituir al lesionado Aduriz como delantero centro y no ha estado acertado. En las tres ocasiones de gol que ha tenido frente a la portería del Apoel, las tres en la primera mitad, no ha logrado superar al meta contrario.

Como siempre, Williams ha conseguido irse en velocidad de la defensa chipriota, pero ha sido siempre en vano. El interior dejaba atrás a sus adversarios para luego chutar -hasta en tres oportunidades- a las manos de un Watermann que veía como el balón se acomodaba mansamente en sus manos.

Ante su ineficacia ofensiva, en la segunda mitad Ernesto Valverde ha optado por colocarle en la banda derecha y poner como referencia atacante a Villalibre. El de Gernika, sin embargo, ha tenido pocas oportunidades de lucimiento a pesar de que el Athletic ha jugado a partir del minuto 64 contra diez, por expulsión del delantero centro del conjunto chipriota.