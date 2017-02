Susaeta: «Han sido días duros, pero hay que olvidarlos y levantarse»

Markel Susaeta confesó, tras ganar este domingo al Granada en San Mamés, que los posteriores a la eliminación europea del jueves en Chipre ante el APOEL de Nicosia «han sido días duros» para la plantilla del Athletic Club, pero cree que «hay que olvidarlos y levantarse» para estar otra vez en Europa.

«Han sido días duros, pero no podemos pensar atrás. Hay que olvidarlo y levantarse si queremos estar otra vez en Europa», apuntó el delantero eibarrés, seguro de que «partidos como el de hoy», que saca adelante a pesar de las dificultades, son los que permitirán conjunto vasco regresar a competición continental.

Susaeta, no obstante, reconoció que «igual este no es el año en el que mejor estamos jugando a fútbol». Aunque sí señaló que «en casa», donde encadenan 18 partidos sin perder con 15 victorias incluidas, están «muy bien» y fuera, donde no ganan en Liga desde el 21 de septiembre, precisamente en Granada, «sí» están fallando.

Sobre el partido, apuntó que, después de un inicio «con dudas», su equipo «ha estado serio, ha dado la talla y ha tenido mas ocasiones» que el Granada.