Etxeita: «Hubo bronca tras la eliminación en Chipre»

Mucha bronca no ha debido de haber por que el domingo no jugo en san mames el granada sino las hermanitas de la caridad autocrticos y autoexigentes no se lo dudo por que los partidos lejos de san mames dais pena y con esos partidos a mucho no podeis aspirar el jueves el sevilla haber lo autoexigentes que sois de todas maneras GORA ATHLETIC