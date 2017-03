Sin goles no hay paraíso

en directo 2508357 2 No

En principio, había que tener un optimismo a prueba de desastres nucleares para confiar en que el Athletic fuera a romper su horrible racha a domicilio justo en el Sánchez Pizjuán, uno de sus campos malditos, y frente al Sevilla de Sampaoli. Para conseguirlo –y con cinco titulares de baja, además– todos pensábamos que los rojiblancos necesitaban ayer una de esas extrañas confluencias astrales que acaban provocando el suicidio masivo de alguna secta de chiflados. Y no. Tampoco era para tanto. Hubiera bastado con un mínimo de lucidez en ataque y unos pocos gramos de pegada. Justo lo que le faltó una vez más al Athletic, que firmó su mejor actuación fuera de casa y dominó la mayor parte del partido, pero no pudo evitar la derrota. Una más fuera de casa, donde el equipo de Valverde ya suma cinco partidos consecutivos de Liga sin marcar. Una de esas estadísticas que sólo producen ganas de bajar la persiana o dedicarse a la vida contemplativa por mucho que los jugadores salieran ayer, eso dicen, muy reforzados en su estado de ánimo.

Ficha técnica 1 Sevilla Sergio Rico; Mariano, Mercado, Rami, Escudero; Correa (Franco Vázquez, m.62), Iborra, Kranevitter, Nasri; Vietto (Walter Montoya, m.78), Jovetic (Ben Yedder, m.78).

0 Athletic Iraizoz; Bóveda (Susaeta, m.69), Yeray, Etxeita, Saborit; Beñat (Iturraspe, m.61), San José; Lekue, Raúl García, Muniain (Villalibre, m.84); y Williams. goles 1-0, M.14: Iborra. árbitro Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano). Amonestó a los locales Jovetic (m.37), Mariano (m.69), Mercado (m.75) y Nasri (m.84), y al visitante Susaeta (m.70). incidencias Partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 34.000 espectadores. Césped en perfecto estado.

El Sevilla, decepcionante, vivió de un gol tempranero de penalti y de la combustión de las gradas. Futbolísticamente, los de Sampaoli solo aprobaron en el arranque, cuando salieron bufando y arrugaron a un Athletic al que le faltó tiempo para ajustar su presión y deshacer las oleadas en ataque que dibujaban los andaluces. A los cuatro minutos, Jovetic pudo abrir el marcador en un cabezazo que se le fue alto por centímetros. A los ocho, el montenegrino volvió a fallar. Esta vez se encontró con una mano providencial de Iraizoz. La cosa empezaba a pintar mal y acabó por oscurecerse poco después, cuando Etxeita cometió un penalti de colegial sobre Vieto. Jovetic tiró por el medio y se encontró con un inspirado Iraizoz, que despejó con el pie. El problema es que Iborra estaba al quite, ganó a Yeray en el abordaje del rechace –la realidad es que entro al área antes de tiempo – y marcó el 1-0. Hay que entender la tristeza del portero rojiblanco, a quien los penaltis le sientan como los fusilamientos del 2 de mayo a los prisioneros madrileños. Para uno que detiene no sirve de nada.

El gol local obligó a temerse lo peor. Los más aprensivos de entre los bilbaínos ya presagiaban una escabechina inevitable. El Athletic, sin embargo, supo levantarse. Fue un proceso lento, pero firme y sostenido. Su presión adelantada empezó a dar frutos. Sobre todo, uno muy importante: sacar el balón jugado se convirtió en una tortura para el Sevilla. Nasri estaba desconectado y Kranevitter, una de las sorpresas del once, no daba el nivel. Los rojiblancos olieron la sangre. Digámoslo así para darle un poco de épica. El caso es que se quedaron con el balón y descubrieron una vía de agua en la estructura defensiva del Sevilla, el lateral izquierdo de su defensa. Lekue, que juega mucho mejor cuando puede galopar sin mirar atrás, no se cansó de prosperar por su costado. Un pase suyo a Raúl García en el minuto 25 se convirtió en la primera ocasión del Athletic. Cabeceó muy bien el navarro, pero el balón se fue al poste.

La jugada terminó de convencer de sus posibilidades a los pupilos de Valverde. Tenían un plan y podía funcionar. El Sevilla no era ni mucho menos invulnerable. Le crujían las costuras. Su entrejuego era bastante primario. En realidad, los de Sampaoli vivían de sus ráfagas en ataque y de su fortaleza mental. El Athletic acabó por dominar el juego con solvencia. Tenía su mérito, sin duda. De hecho, era más de lo que muchos habían imaginado antes del partido. Pero no era suficiente. Había que crear ocasiones y marcar alguna. ¿Sería posible esta vez? Dos tiros defectuosos de Williams antes del descanso hicieron temerse lo peor. Otro día de desperdicio en la oficina.

Esta sensación se mantuvo desde que arrancó la segunda parte. El partido se convirtió en un toma y daca, con idas y venidas hacia ambas áreas. El Athletic, sin embargo, estaba un cuerpo por delante, acumulando méritos como no lo había hecho a domicilio en casi toda la temporada. O mejor dicho: como sólo suele hacerlo ante los equipos grandes, aquellos contra los que se obliga a dar lo mejor de sí mismo. Fueron pasando los minutos y el Athletic terminó por meter en su madriguera al tercer clasificado de la Liga y obligarle a resistir como buenamente podía con el apoyo de su público. El famoso poderío físico de los sevillanos se convirtió pronto en un cansancio casi general y se prepararon para sufrir. Y lo hicieron. Acabaron perdiendo el tiempo y defendiendo como gatos panza arriba frente a un Athletic que lo intentó sin cesar, sobre todo por la banda derecha, donde Susaeta entró de refresco. Nadie puede discutir a los rojiblancos su derroche, ni su corazón, ni los méritos contraídos para sacar un mejor resultado. En el fútbol, sin embargo, cuentan los goles. Suele decir Valverde que lo importante es hacer ocasiones. Puede ser verdad. Ahora bien, si no se marcan nunca, lo importante será eso, esa evidente incapacidad.