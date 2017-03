Ernesto Valverde no suelta prenda sobre su futuro y se ha mostrado más cortante que nunca cuando se le ha cuestionado por las fechas en las que piensa tomar una decision y oficializarla. «No me he marcado ninguna fecha», se ha limitado a decir el entrenador del Athletic, quien de todas formas tiene pendiente una conversación con el presidente, Josu Urrutia, que se celebrará dentro de unas semanas. Estaba claro que no le apetecía ahondar en este asunto y de ahí que todas sus respuestas en este sentido hayan sido muy escuetas y nada clarificadoras.

Pero cada vez que la conversación viraba hacia los temas deportivos y el partido de mañana contra el Málaga el discurso de Txingurri se ampliaba y se extendía en el tiempo. Ha repetido en más de una ocasión que «somos un gran equipo» y que esta convencido de que la pelota acabará entrando si el Athletic sigue «generando ocasiones».

Los tres puntos ante el conjunto de La Rosaleda son innegociables para continuar cerca de las posiciones europeas y en este sentido ha expuesto los cálculos que maneja la plantilla. «Pensamos que Europa rondará los 60 puntos», ha subrayado, por lo que el margen de error es prácticamente inexistente.

Valverde ha desvelado que recuperará a Laporte de cara al choque de mañana y también Balenziaga podría llegar a tiempo, algo que no pasará con Aduriz, De Marcos, Sabin Merino y Kepa. La gran duda es Beñat, con problemas musculares en su pierna izquierda, pero si nada cambia será muy difícil verle competir ante el Málaga.