La peor entrada en San Mamés

La entrada más pobre en San Mamés en lo que va de temporada. Aparte de los tres puntos, el Athletic-Málaga ha pasado sin pena ni gloria en cuanto afluencia de público. En concreto, 33.438 espectadores en lo que es el peor registro de la temporada en cuanto a afluencia de hinchas se refiere.

Por si fuera poco, en los primeros minutos una parte de la afición no solo no animó a su equipo con gritos o cánticos, una actitud que se da desde hace varias jornadas y que ha sido criticada por algunos jugadores rojiblancos, si no que además pitó a los suyos ante dos oportunidades claras de gol del conjunto andaluz.

Tras estos silbidos iniciales, el grueso de la afición quiso más tarde expresar a viva voz su apoyo incondicional a los leones que se jugaban tres puntos vitales ante los malagueños. Lo demás ya es historia. El aplauso unánime cuando logró Raúl García el gol de penalti y los pañuelos para pedir al árbitro que pitase el final del partido tras decretar los cinco minutos de descuento, algo injusto para los aficionados que, pese a todo, disfrutaron con un final feliz.