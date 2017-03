El Antiguoko, de nuevo en la órbita del Athletic

El Antiguoko de San Sebastián, uno de los principales clubes formadores vascos, aparece de nuevo en la órbita del Athletic. El club donostiarra, en el que se formaron Aduriz, Iraola, Xabi Alonso y Arteta, concluye su contrato de club convenido a final de temporada con la Real Sociedad.

Lo denunciará antes de la fecha límite, el 15 de abril, para evitar que se prorrogue automáticamente y forzar así una negociación con el club de Anoeta. «Nuestra prioridad es la Real, pero si no llegamos a un acuerdo, estaremos encantados de volver con el Athletic», ha dicho a EL CORREO su presidente, Edorta Salegi. La entidad del barrio de la capital guipuzcoana fue convenida de Ibaigane entre 1995 y 2001.

Lezama observa los acontecimientos con interés. Es conocido su interés en conseguir un club convenido en Gipuzkoa. Lo intentó sin éxito con el Aretxabaleta y ahora negocia con el Club Deportivo Mariño de Irún. Pero el Antiguoko sería 'caza mayor' al lado de esos dos clubes. Tiene equipos en la máxima categoría en todas las categorías de fútbol base y es considerado, junto al Danok Bat, el principal club formador de Euskadi al margen de las entidades con equipos en Primera.

Salegi reveló que «hace un mes» comió junto con otros dirigente de su club en San Sebastián con José María Amorrortu. Eso sí, aseguró que el director deportivo rojiblanco no planteó en esa reunión la posibilidad de firmar un convenio.

Salegi indicó que la comida giró sobre la compensación que dará el Athletic a su club si llegan al primer equipo rojiblanco algunos de los jugadores que Lezama se ha llevado en los últimos años de su club Nolaskoain: Mbaye, Sukia, Sarriegi, Guruzeta y Koldo Ferrer. Como no es convenido, Ibaigane no está obligado a compensarles por llevarse jugadores suyos. «Amorrortu no vino a hacernos una oferta. No puso en ningún momento encima de la mesa el interés del Athletic por nosotros. Hablamos de los flecos de esos contratos», explica Salegi.

El Antiguoko cobra en torno a 20.000 euros de la Real, una cifra levemente superior a la que le pagaba el Athletic cuando se desvinculó de él hace 16 años (18.000 euros). «Nuestra prioridad es seguir con la Real, pero con mejores condiciones. Nos hemos reunido ya con los dirigentes blanquiazules y nos contestarán en una semana o diez días», dice Salegi.