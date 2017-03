La emocionada hija del presidente campeón

En la presentación de la Peña Pedro Aurtenetxe, que tuvo lugar ayer por la tarde noche en el restaurante Aizari de la calle Ledesma, había una mujer muy emocionada. Era Sandra Aurtenetxe, presidenta honorífica de la peña e hija del presidente del Athletic fallecido en julio del año pasado a los 83 años. «Mira, ahora mismo aita estará negociando con San Pedro para que le deje bajar un día a la semana a tomar unos potes con todos los amigos que se han reunido aquí. No sabes todo lo que agradecemos a quienes han tenido esta idea. Es una forma muy bonita de tenerlo más presente», dijo.

Su padre, Pedro Aurtenetxe, tuvo el honor de conducir la entidad rojiblanca desde 1982 a 1990 y fue, en los albores de su mandato y con la batuta de Javier Clemente –no podía faltar al evento–, el presidente de los últimos grandes títulos de los leones. En la inauguración estuvieron el capitán Dani, que levantó la Copa en la final ante el Barcelona en 1984, Santi Urkiaga, Carlos Meléndez, Miguel De Andrés, Manolo Delgado y el fisio Miguel Gutiérrez. También acudieron Oskar Tabuenka, Juanjo Elgezabal, Genar Andrinua y el doctor Ángel Gorostidi.

Aurtenetxe surcó la Ría en gabarra y decidió con su junta el himno oficial. Durante su mandato se eligió Ibaigane como sede del club, en la que ahora trabaja Josu Urrutia, presente anoche al igual que presidentes anteriores como José Julián Lertxundi y Fernando García Macua. A su lado estuvieron Txomin Guzmán –vicepresidente con Arrate–, Juan Pedro Guzmán, Txetxu Rojo, Ángel Garitano ‘Ondarru’, Aymeric Laporte y Jon Aspiazu.

Aurtenetxe fue el presidente de los últimos títulos conquistados por los leones

Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria y máximo dirigente de la peña, recordó que «hoy –por ayer– Pedro habría cumplido 84 años. Nos permitió hacer piras para celebrar las victorias del Athletic. Pedro hablaba con frescura, al balón le llamaba ‘pelotón’ y para comer decía que ‘había que romper un plato’. Conocí a ese Pedro vital». Antes, las 200 personas que abarrotaron el local, comentaron unas legendarias imágenes de la gabarra y unas entrañables fotografías en blanco y negro del primer presidente del Athletic que tiene ya una peña. Urrutia también la tiene, pero como futbolista.

Asistieron al nacimiento de la peña el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; Juan Mari Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco; el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai Buru Batzar; José Alberto Pradera, ex diputado general de Bizkaia; Joseba Aurrekoetxea, Juan María Sáenz de Buruaga, Fermín Palomar, Mónica Durango –exdirectiva rojiblanca y vicepresidenta de la peña– y el ex delegado del Athletic Manolo Morán. También estuvieron en la inauguración K-Toño Frade Hijo, Julio Mata, José Antonio Taramona, Kepa Cabareda, Arturo Trueba y los amigos de Aurman y de Laukiz de Pedro Aurtenetxe. La directiva de la peña Aurtenetxe también la conforman el exburukide del Bizkai Buru Batzar Gotzon Bilbao, Jon Urresti, Fernando Suárez y José Luis Urrutikoetxea.