«Pues a nosotros no nos pareció tan difícil mantener el 4-0 de la ida», bromea el Athletic en Twitter

Poco después de la inolvidable remontada del Barça ante el PSG, esa voltereta que pasará a la historia en el Camp Nou, el Athletic ha publicado un tuit en el que recuerda que el cuadro azulgrana no pudo lograr esa proeza ante el rojiblanco. Como los franceses, el conjunto de Ernesto Valverde se plantó en la vuelta de la Supercopa, en agosto de 2015, con un 4-0 logrado en San Mamés. Entonces, ese resultado le valió al bloque vizcaíno para lograr el título, el primero en 30 años. Hoy, a los galos, no les ha sido suficiente por el arreón final culé (6-1). Y el club de Ibaigane ha bromeado en Twitter con esa circunstancia: «Pues a nosotros no nos pareció tan difícil mantener el 4-0 de la ida».

