Vela apunta al derbi

El primer entrenamiento de la semana en Zubieta resultó una jornada accidentada para la enfermería realista. Carlos Vela y Asier Illarramendi, dos de los jugadores que marcan las diferencias en esta plantilla, se retiraron ante de tiempo a vestuarios sin poder completar el trabajo con sus compañeros.

El caso que más preocupaba en el club blanquiazul era el del delantero mexicano, que hoy se someterá a una resonancia magnética en la Policlínica Gipuzkoa para determinar el alcance de sus molestias en la rodilla izquierda. No obstante, su concurso en el derbi del domingo ante el Athletic en Anoeta no parece peligrar, a la espera de los resultados de las pruebas médicas. Parece que el percance no es grave y se quedará en un susto.

Por su parte, el centrocampista mutrikuarra arrastra desde hace una semana «pequeñas molestias» y estará disponible para el choque ante el conjunto rojiblanco «al cien por cien», según declaró él mismo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.