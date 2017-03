«Estoy recuperado para el derbi»

Finalmente Aritz Aduriz se 'alista' al duelo por Europa en Anoeta. El propio delantero guipuzcoano ha confirmado que está recuperado para el derbi ante la Real. «Esta semana he entrenado desde el principio con todo el grupo y me he sentido bastante bien, así que estaré disponible, estoy recuperado», ha asegurado el goleador del Athletic.

Después de superar sus molestias en la musculatura isquiosural derecha, una lesión que se produjo en Mestalla el pasado 19 de febrero, Aduriz vuelve tras cuatro encuentros ausente. «A todos nos encantan los derbis. Todos queremos disfrutar de este precioso encuentro. Qué mejor partido para poder estar con el equipo e intentar echar una mano», afirmó el atacante.

Sobre la sequía a domicilio del Athletic, el delantero reconoce que es «demasiado tiempo» sin conseguir un triunfo lejos de San Mamés.

«No hemos hecho nada bien las cosas fuera y somos conscientes de que tenemos que cambiar eso, intentar buscar un punto de inflexión», aseguró en una entrevista al programa 'Fuera de Juego' de Radio Euskadi. «Vamos a intentar que el punto de inflexión a domicilio sea en Anoeta. Tenemos una oportunidad preciosa este domingo. Vamos a intentar aprovecharla».

«No llegará con San Mamés»

Aduriz también ha hecho un análisis de la situación actual del equipo y su lucha por alcanzar puestos europeos. «Para poder estar ahí arriba al final de año debemos mejorar esta faceta cuanto antes», en referencia a sus mala estadísticas como visitantes. «Creo que no llegará con lo de San Mamés solo». El delantero guipuzcoano es de los que opina que «para poder clasificarte para Europa tienes que ganar muchos partidos, hacer muchos puntos y no creo que sea suficiente son los de casa».

La Real llega en una situación privilegiada -es quinta y aventaja en siete puntos a los bilbaínos- al derbi, aunque Aduriz considera que la cita del domingo es igual de «importante para nosotros y para la Real». «Son tres puntos que nos vendrían muy, muy bien, pero exactamente igual que a ellos. La importancia del partido es pareja. La Real también se está jugando muchas cosas. Al igual que nosotros quiere estar lo más arriba posible», ha analizado.

El atacante es capaz de dejar de lado la rivalidad y solo tiene buenas palabras para la temporada del conjunto que dirige Eusebio Sacristán. «Está haciendo las cosas muy bien, con muy buen juego y muy buena clasificación, logrando puntos muy merecidos. Tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador». «Evidentemente quiero ganar los derbis y que el Athletic esté lo mejor posible. Tampoco tengo ningún problema en decir abiertamente que me alegro de que la Real esté bien», ha afirmado.