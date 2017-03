Eusebio: «No nos debe nublar la irregularidad del Athletic»

Eusebio Sacristán, entrenador de la Real Sociedad, ha confirmado que las sensaciones de Illarramendi, Vela y Zurutuza «son buenas» y que a la espera del entrenamiento del sábado en Anoeta podrá contar con ellos en el derbi ante el Athletic. «Esperamos que estén en condiciones para el domingo». El técnico de la Real Sociedad espera un partido «muy disputado» en el que su equipo deberá «estar concentrado e intenso» para superar al rival

El entrenador realista no se fía de la irregularidad y de los malos resultados que esta temporada está logrando el Athletic a domicilio. «Es verdad que no han logrado muchos puntos lejos de San Mamés, pero han hecho buenos partidos en el Camp Nou, en el Sánchez Pizjuán... No nos debe nublar la irregularidad del Athletic», ha afirmado.