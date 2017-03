Real Sociedad - Athletic: horario del Derbi Vasco y TV

El domingo 12 de marzo se disputa el partido de La Liga 2017, entre la Real Sociedad y el Athletic Club. El derbi vasco comenzará a las 12.00 horas en Anoeta. Podrás seguir la narración en directo online en elcorreo.com.

Ver el Real Sociedad - Athletic en TV

El partido entre la Real Sociedad y el Athletic se podrá ver en BeIN Sports a través de de Movistar +, Vodafone y Orange.

Aritz Aduriz sonríe cuando se le pregunta por sus memorias de Anoeta. No son tan espléndidas como le gustaría, pero convive con ellas en armonía. «No he ganado tanto como me hubiera gustado», aclaró el jugador del Athletic ayer en Lezama, donde escenificó su plena recuperación y confirmó que está en perfectas condiciones físicas de cara a un domingo «especial» contra la Real Sociedad.

