La mala racha fuera se destroza en el mejor escenario

Por fin. Ya era hora. Pongan aquí la frase que deseen. La cuestión es que el Athletic ha ganado fuera de casa después de cinco meses y medio (0-2). Y encima lo ha hecho en Anoeta, en el derbi, ante una Real Sociedad que vivía con ganas de seguir su acoso a la cuarta plaza frente a un conjunto más 'torpe' en lo que iba de temporada. Pues bien, el conjunto de Ernesto Valverde ha borrado esa mala racha en el terreno del enemigo, con dianas de Raúl García, de penalti, y de Williams, que ya castigó a los donostiarras en el partido de ida. Después de un buen arranque de partido, hasta la diana del navarro en el minuto 27, los vizcaínos han pasado unos minutos de agobio ya que los locales han buscado con ahínco al reaparecido Kepa Arrizabalaga, que ha firmado un destacado regreso. Pero no había puntería en la escuadra guipuzcoana, que en casa no se encuentra a gusto. Ni mucho menos. De este modo, los tres puntos viajan a Bilbao, y los vizcaínos se colocan a cuatro de la Real, quinto, y saca cinco a un Eibar que este domingo visita a Osasuna. Una sonrisa se ha dibujado en el rostro de la tropa de Txingurri, que se ha quitado un peso de enicima en el mejor encuentro para conseguirlo.

Los primeros minutos han sido en Anoeta para el Athletic. Los rojiblancos, como suele ser en los encuentros ante rivales de la zona alta, han salido al terreno de juego con ganas de tener el balón, camino de la portería de Rulli. Con tensión. Vizcaínas han sido las primeras oportunidades claras de gol, como la que ha firmado Raúl García en el minuto 17. Ya se cantaba la diana. Un despeje de cabeza de un futbolista de la Real ha caído en las piernas rojiblancas; luego el balón lo ha cogido Beñat, que se ha inventado un pase maravilloso hacia el navarro, librado del fuera de juego por Yuri Berchiche. Mano a mano con Rulli, el pamplonés ha tirado al cuerpo del portero argentino. ¡Vaya fallo! De nuevo, la falta de puntería, ese mal que persigue a los bilbaínos cuando Aduriz no se encuentra en el campo. A continuación, el navarro ha cabeceado alto, y el Raúl García ha solicitado también un penalti por un empujón. Sánchez Martínez ha tirado del habitual «sigan, sigan».

A los 27 minutos, el penalti a Yeray. De Oyarzabal, un atacante metido a defensa, que ha golpeado al central vizcaíno. Después de un pequeño rifirrafe entre Raúl García, y el colegiado, el navarro ha lanzado y ha adelantado al Athletic. Eso sí, con una pizca de suspense, ya que el balón casi lo detiene el meta de la Real: se le ha pasado por debajo.

El gol ha servido de café matinal para el cuadro donostiarra. La cafeína. Ha entrado en ebullición la escuadra local, y ha sumado oportunidades de gol. Pero Kepa, en su reaparición después de dos meses, con Bóveda de lateral derecho, ha estado muy seguro. Primero, con una buena palomita a un cabezado de Juanmi. Luego con una arriesgada salida, pero acertada a un balón largo que le ha arrebatado a Oyarzabal. Más tarde, un cabezazo de Zurutuza ha pegado en un futbolista vizcaíno cuando parecía que se colaba. Agobio para los rojiblancos, antes del descanso. Y al vestuario. menos mal.

Había que recomponer de alguna forma al Athletic, porque la Real estaba desatada. Sin cadena. Y seguía acosando a Kepa. Pero sin puntería; sufre el mismo mal el conjunto de Eusebio cuando no cuenta con sus referencias arriba. Había llegadas pero no ocasiones. Y, de repente, el fallo de Odriozola, un potente lateral derecho, con una enorme capacidad para subir al ataque, pero que ha cometido un grave error. Ha cedido para atrás la pelota, hacia Rulli, Iñigo no ha llegado a la pelota, el argentino ha salido. Y ha aparecido WIlliams para marcar el segundo: también anotó en la ida en San Mamés . 0-2. Más de media hora. Y Aduriz al campo, por un desaparecibido Muniain, que ya no es el hombre que había tirado de la escuadra vizcaína en enero y febrero. Se ha apagado el navarro. Pero la Real estaba muerta, noqueada. Dos golpes le habían dejado ko.

De hecho, Williams se ha marcado un espectacular regate ante Iñigo Martínez -lejos de su mejor nivel el vizcaíno- y, generoso, ha dado un pase al centro del área para que anotara Aduriz. Ha tocado lo justo un defensa para despejar a córner. Poco después, otra oportunidad para el Athletic. De Aduriz. Él solo se ha cocinado la jugada hacia la meta de Rulli, y ha chutado al palo. ¡Uy! Hubiera sido la sentencia, un modo de vivir con más tranquilidad los últimos minutos, que se han convertido en nuevo arreón de la Real.

De hecho, en el minuto 70, Raúl Navas ha marcado pero el árbitro ha anulado la diana porque, en el salto del exjugador del Eibar, ha aprecido falta a un defensa vizcaíno. Bautista, buen delantero, con futuro, se ha lucido con un enorme control, ha corrido hacia la portería de Kepa, pero no ha habido acierto. Nada. Que no era la mañana de la Real. Y no lo ha sido: cabezazo al larguero, por ejemplo, de Iñigo Martínez al larguero. Se escapan los puntos hacia San Mamés, en una notable actuación bilbaíno, pero con Williams, el primer vizcaíno que marca en Anoeta desde 2004 -sucede a Yeste-, Raúl García, Beñat, Kepa y Yeray como hombres más destacados. Después de dos derrotas y dos empates, de nuevo la victoria. De nuevo, el triunfo a domicilio. En el mejor escenario, y con los regresos del portero de Ondarroa, Aduriz y De Marcos.