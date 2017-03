Beñat: «Ramos está en racha pero debemos estar atentos a todos»

La mañana en Lezama ha sido mediatizada por el brutal balonazo que se ha llevado Alejandro Remiro y su posterior traslado al hospital, donde se le realizarán pruebas complementarias. Beñat ha comparecido en la sala de prensa y, tras lanzar un mensaje tranquilizador, ha repasado la actualidad del Athletic. El mediocentro rojiblanco ha asegurado que el equipo está con «confianza y moral» después de sumar los tres puntos en el derbi y se ha felicitado por «cómo lo ganamos. Hicimos el partido que teníamos que hacer y la satisfacción fue plena».

Ahora toca centrarse en el Real Madrid y tratar de llegar al parón con otro triunfo que dispararía a los rojiblancos, tanto desde el punto de vista clasificatorio como anímico. «Queremos seguir con la racha en casa e incluso dar un plus más porque hablamos del Madrid. Tienen grandísimos jugadores y debemos intentar que no estén cómodos y que no puedan desplegar su juego». Preguntado por Sergio Ramos y su vena goleadora, el de Igorre ha constatado el buen momento del central pero ha invitado a «estar atentos con todo el mundo» porque, en su opinión, los blancos son mucho más que el defensa sevillano.

Beñat ha avanzado que el Athletic seguirá siendo fiel a su forma de jugar y que no cambiará por tener enfrente al Madrid. «Siempre salimos a ganar y es lo que vamos a hacer. Nuestra idea es salir a por el partido». Ha calificado de «importante» la baja se San José, pero ha subrayado que su forma de actuar permanecerá invariable. «Yo intentaré hacer lo mío». Se ha mostrado confiado en acabar bien el año y «acabar enganchados ahí arriba».