Valverde: «Viendo su nivel, esperaba la llamada de Yeray»

Ernesto Valverde se ha felicitado hoy por la primera llamada de Yeray para la selección sub’21. «Viendo su nivel, esperaba la llamada. No me extraña».

No ha querido pronunciarse, sin embargo, sobre la ausencia de futbolistas suyos en la selección absoluta. «No tengo nada que valorar. El seleccionador tiene mucho donde elegir y él decide. Ni me sorprende ni me deja de sorprender».