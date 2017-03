Tebas, ese calvario

Javier Tebas es un calvario que los clubes soportan con ese tipo de estoicismo recio que sólo surge cuando uno se siente culpable. En este caso, culpable de que un tipo como él haya alcanzado la presidencia de la LFP. De esta manera, todos intuíamos que el Athletic, tras caer contra el APOEL, iba a convertirse en carne de viernes y de lunes.

Estábamos prevenidos, en fin, de lo que nos venía por delante. Un derbi en lunes contra el Eibar, por ejemplo. Lo que no me esperaba, la verdad, es lo de tener que jugar el Viernes Santo. Lo nunca visto. Se me ocurren muchas cosas sobre el hecho de tener que jugar un día así, pero no tengo espacio y casi mejor porque noto que me está subiendo el termostato.

Sólo diré una. Si el mozo de espadas de El Gallo dijo aquello de «esos cojones en Despeñaperros», cuando la locomotora del tren pegó un fuerte silbido y soltó una nube de humo al entrar en la estación de Atocha, yo le diría a Tebas algo parecido: «Esos cojones en Sevilla».