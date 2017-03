Williams: «En el Athletic estoy en un grande»

Dice Iñaki Williams que tiene claro dónde quiere estar. Que se siente a gusto con la camiseta rojiblanca del Athletic, y que no mira a otros colores, si acaso los de la selección, con la que se encuentra concentrado. Vamos, que con una cláusula de 50 millones y un contrato hasta 2021 se ve en San Mamés durante largo tiempo. «Estoy muy contento en el Athletic. Me siento muy orgulloso de estar y no tengo intención de cambiar de aires», aportó.

En una entrevista en la Ser, también le preguntaron por un supuesto interés del Madrid. Elegante, el atacante vizcaíno calificó al blanco de «un gran club», pero... «En el Athletic estoy en un grande», sacó pecho uno de los pilares de la entidad vizcaína, llamado a liderar la regeneración rojiblanca.

Del mismo modo, Williams mostró su «orgullo» de formar parte de la Sub’21. «Es una recompensa a todo el trabajo que vengo haciendo en mi club», explicó. Y desveló que matan las horas muertas jugando a la cartas, a la Play Station... A él le encanta ambos opciones, siempre y cuando gane.

Por cierto, una vez pasado el susto de Álex Remiro, ese balonazo de Williams que dejó al meta inconsciente, el atacante hace bromas. «Ahora los porteros del equipo me temen y se apartan», afirmó entre risas. Y un gesto de felicidad le salió a la pregunta de si había vuelto a tener problemas con el racismo, como en El Molinón: «No. Voy a todos los campos y hay respeto. Es feo que en el siglo en el que estamos se sigan cometiendo estos errores. Al fútbol se va a disfrutar, pasarlo bien y sobre todo a animar a tu equipo».