De Marcos aplaude la evolución de los más jóvenes

Óscar de Marcos dice que aún no sabe en qué momento de forma se encuentra, después de regresar en Anoeta tras la lesión sufrida en la aciaga vuelta de la Europa League ante el Apoel. Pero dice que entrena bien, que trabaja día a día y que sale contento de Lezama. Es una pieza fundamental en el equipo, en los últimos años sin competencia, hasta la llegada de Iñigo Lekue, un hombre que poco a poco se consolida a las órdenes de Ernesto Valverde. «Lleva mucho tiempo demostrando que está muy bien. Me alegro mucho por él. Me viene muy bien la competencia, con él y con Bóveda. Viene bien al equipo», ha indicado esta mañana el alavés en la sala de prensa de Lezama, tras la última sesión de la semana; descanso hasta el lunes.

En este sentido, Lekue es uno de los valores de futuro del Athletic. Como Williams, Yeray, con la Sub'21, y Kepa, con la absoluta. El de Laguardia aplaude la trascendencia que estos hombres están atrapando en el equipo. «Es necesario que estos jugadores vayan cogiendo un rol de importancia en el equipo. Se están consolidando. Son fundamentales», ha dicho De Marcos, que ha vuelvo a incidir en el hecho de que el grupo debe mantener la evolución mostrada fuera de casa para alcanzar el «objetivo» de Europa. Y el primer encuentro será en Pamplona, ante Osasuna. Como San José, tira de cautela. «Es engañoso. Parece que nadie gana allí. El Sadar siempre nos exige mucho».