Mikel Merino: «Tengo buenas referencias del Athletic»

Mikel Merino, jugador del Borussia de Dortmund, es uno de los objetivos del Athletic en el próximo mercado de invierno. Los rojiblancos lo intentaron fichar en 2016, pero Osasuna rechazó la oferta de alrededor de dos millones de euros. El Borussia Dortmund apareció meses después y se lo llevó tras pagar 3,7 millones, que llegarán a cinco si hay incentivos. El jugador navarro de 20 años se refirió en la noche del miércoles al club rojiblanco. «Tengo buenas referencias del Athletic», dijo a 'Radio Euskadi'.

Este periódico reveló que el Athletic ya le ha hecho llegar el mensaje de que le interesa para la próxima campaña. El navarro eludió pronunciarse con un «ese tema lo llevan mis representantes», aunque admitió que «el año pasado hubo algún que otro contacto por parte del Athletic. Como ya dije, no hubo más que contactos e inicios. Siempre es un halago que otros clubes se fijen en ti y eso me hace sentirme bien para sentirme valorado y seguir trabajando igual. Estoy centrado únicamente en lo mío, que es jugar al fútbol, y bastante tengo con eso. Nunca sabes lo que puede pasar en un futuro y no puedes cerrarte ninguna puerta, pero sí que es verdad que siempre se tienen buenas referencias del Athletic».

Su primera campaña en la Bundesliga no está siendo como él esperaba. Apenas lleva siete partidos, sólo uno de titular, y quedó fuera de la lista de la Liga de Campeones. No se resigna. «Estoy encantado de estar aquí. Tengo un contrato muy largo (2021) y si las cosas van bien seguiré vinculado al Dortmund».