El Barça anuncia a Urrutia que quiere negociar con Valverde

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, comunicó el pasado martes a Josu Urrutia que iba a negociar con Ernesto Valverde para que se convierta en el relevo de Luis Enrique. El máximo mandatorio culé, según ha informado TV3, desea hacer las cosas bien, de la manera correcta, y ha informado al Athletic de sus intenciones. Desde el anuncio del técnico asturiano de que abandonaba el cuadro azulgrana a final de temporada, dos han sido los candidatos que más han sonado para relevarle: Juan Carlos Unzué y Txingurri. Si se atiende a este noticia, está claro que el preparador de Viandar de la Vera se ha colocado en el primer puesto para reemplezar al exfutbolista del Barça y el Madrid, entre otros.

Valverde es un técnico del gusto de un sector de la directiva azulgrana, encabezado por Bartomeu. Además, como ya indicó este periódico, el vestuario culé, con Messi a la cabeza, vería con buenos ojos la llegada de un técnico que tiene la capacidad para mandar en la caseta sin extridencias, que sabe apretar cuando estima conveniente, y relajar el ambiente cuando considera que es necesario. De momento, Txingurri no ha dicho que no continuará en Bilbao, pero todo apunta a que dejará el Athletic. Gente cercana a su entorno en Lezama considera que ya ha tomado su decisión, e incluso que ya se lo ha comunicado a Josu Urrutia. Y es ese silencio el que hace pensar que no seguirá.

En el otro de la balanza, está Unzué sin experiencia en un banquillo de Primera División, pero con un excelente conocimiento de la plantilla, y muy querido por el vestuario. Ambos comparten una de las condiciones impuestas por la directiva: ADN culé.