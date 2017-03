Laporte: «Valverde es uno de los grandes de Europa»

Aymeric Laporte lanza elogios a Ernesto Valverde cuando quedan pocas semanas para que se resuelva la incógnita de si el entrenador seguirá o no en el Athletic. «Ahora mismo es uno de los grandes de Europa, sin ninguna duda», destaca el central. Y añade en declaraciones a 'Radio Euskadi': «Siempre ha confiado en mí. Me ha tratado muy bien, al equipo lo lleva a un nivel muy bueno, ha aportado muchísimo».

El defensa se refiere también a su deseo de seguir en el Athletic pese al intento de ficharle el pasado verano del Manchester United. «Siempre he estado tranquilo con mi futuro. He renovado cinco veces y he demostrado que quería estar en el Athletic».

La opción de jugar con la selección de España, que le planteó Julen Lopetegui, queda descartada pese a que aún no ha debutado con Francia y, por tanto, estaría a tiempo. «No tengo ninguna ansiedad por debutar con Francia, tengo 22 años todavía. Habrá que esperar. Representar a tu país es lo máximo, es mi objetivo número uno desde pequeño. Lo de España está olvidado, aunque hubo dudas, está ya zanjado».