Rico: «Hubiera matado por jugar un solo partido con el Athletic»

Tiempos de ostracismo para Mikel Rico (Arrigorriaga, 32 años), que ha pasado de ser titular indiscutible hace dos campañas a ser suplente. El centrocampista está a un partido de llegar a los 100 con el Athletic. Mira atrás y se alegra del recorrido. «Deportivamente, firmar por el Athletic es lo mejor que me ha pasado en la vida. Antes de estar aquí, hubiera matado por jugar un solo partido con el Athletic», ha indicado a ‘Radio Marca’.

Llegó en 2013 tras pasar por el Conquense, Poli Ejido, Huesca y Granada. «Después de estar tantos años por ahí, era mi última oportunidad de venir aquí. Desde que llegué, he disfrutado cada día, cada partido, cada minuto. Casi todas las cosas que he vivido han sido muy buenas, algunas no tanto, pero siempre se aprende de ello. Para mí poder jugar con el Athletic y llegara a este número de partidos era algo que hace bien poco no podía ni soñar. Antes de estar aquí, hubiera matado por jugar un solo partido con el Athletic.

El de Arrigorriaga recuerda que la operación de fichaje no fue sencilla. Tras despedirse del Granada, viajó a Bilbao y estuvo una «semana encerrado en casa» porque el acuerdo no se cerraba. «Hubo algún problema con otros equipos implicados (en referencia al Huesca, con derechos en un traspaso del Granada). Pero todo llegó a buen puerto. Deportivamente, firmar por el Athletic es lo mejor que me ha pasado en mi vida», aseveraba.

Aunque ha perdido la titularidad, no protesta. «Es imposible que pueda quejarme estando en el Athletic. No es fácil meterse en un partido que tiene mucho ritmo y jugar diez, quince, veinte o tres minutos. Pero mi situación ahora mismo es ésa y trabajo para darle la vuelta, para estar disponible y para ser titular. Y cuando no toca, a seguir currando para estar preparado. No hay que darle muchas más vueltas».