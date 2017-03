La Juventus envía a un técnico para ver a Williams

La Juventus ha marcado a Iñaki Williams como uno de los jugadores que pueden engrosar su plantilla. El atacante del Athletic aparece en una lista de posibles refuerzos en la que también están los madridistas Isco y Kovacic, el barcelonista Rafinha y Goretzka, centrocampista del Schalke 04.

El club italiano le sigue de cerca. El lunes lo tiene en su país. Aprovechará la ocasión. Enviará un técnico para hacerle un seguimiento exhaustivo en el amistoso que jugará ante Italia con la selección sub'21 en el Olímpico de Roma.

Fuentes periodísticas de Turín indicaron ayer que Williams es un jugador muy del agrado de los técnicos de la Juventus. Los italianos saben que no pueden competir con Madrid, Barcelona, los clubes de Manchester y el Bayern en fichajes. Por eso ponen su punto de mira en jóvenes talentosos a los que estos clubes aún no han intentado fichar o futbolistas que han llegado a ellos pero no han cuajado.

Los italianos entienden que Williams ya está curtido en el máximo nivel del fútbol. Eso sí, su cláusula de 50 millones de euros es un asunto que valoran negativamente los italianos.

La Juventus sabe que el Athletic no negocia. La llegada de Fernando Llorente en 2013 le sirve como ejemplo. Es un club con poderío económico, pero en toda su historia sólo ha cerrado dos operaciones por encima de los 50 millones. Fueron los fichajes del portero Buffon (en 2002, procedente del Parma, 52 millones) y del delantero Higuain (2017, Nápoles, 90 millones).

Williams se ha convertido en un jugador apreciado por señaladas escuadras internacionales. El Liverpool y el Borussia Dortmund le siguen también de cerca. El Athletic y el propio jugador están al tanto del interés de varios clubes por su jugador. El extremo renovó en enero de 2016 hasta 2021 y por el momento el club no le ha llamado a mejorar su contrato y colocarle una cláusula que espante a posibles pretendientes.