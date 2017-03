«Osasuna me dio todo, la oportunidad de crecer como persona y como jugador»

Raúl García tiene delante el próximo sábado un encuentro emotivo, especial, ante Osasuna, la entidad en la que se formó. Hoy ha reconocido en Lezama que es «bonito» enfrentarse a este grupo -lo hará por primera vez con la camiseta del Athletic- y que va a ser un duelo «complicado» pese a que los navarros marchan colistas, a quince puntos de la salvación. «Tengo recuerdos buenos de ahí. Me dio todo. La oportunidad de crecer como persona y como jugador y es bonito poder jugar allí», ha indicado el centrocampista rojiblanco, que ha dicho que no celebrará si marca contra su antigua formación. «Es un signo de respeto. Es un momento de alegría porque es positivo para mí y para el equipo, pero por respeto es bonito no hacerlo», ha señalado. Y ha reprochado la actitud de los antiguos dirigentes rojillos. «Están en la situación en la que están porque hay gente que ha hecho mal lo que tenía que hacer bien. El que lo ha hecho mal que lo pague. Ninguna persona está por encima de un club. Ojalá se aclare todo, y se hable solo de lo deportivo», ha resaltado en referencia a la presencia de Osasuna en los tribunales.

Mientras tanto, el navarro ha enfatizado que tiene «ganas» de que regresa la Liga. «Es el arreón definitivo. Confiamos estar en puestos europeos», ha señalado, para luego criticar este carrusel de horarios locos que debe afrontar el Athletic. «Son ilógicos, no se pueden entender». Y ha señalado que solo se fija en el Athletic. «Si hacemos las cosas bien, podemos ganar a cualquiera».