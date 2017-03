Aduriz regula sus esfuerzos

Aritz Aduriz regula esfuerzos. El delantero del Athletic entrenó ayer con el grupo, completó la sesión, con una duración una pizca mayor de lo habitual, pero durante la practica se dosificó. Hubo un par de ocasiones en las que el ariete donostiarra se saltó el circuito físico que estaban realizando sus compañeros, con algunos tramos en los que se precisaba de explosividad, para correr en solitario, a un ritmo pausado, probarse y luego estirar. Repitió esa operación dos veces, sintió que todo funcionaba de la manera correcta y se retiró al interior de Lezama en compañía del resto del grupo, después de jugar un partidillo con la plantilla dividida en tres formaciones.

El artillero rojiblanco, en este sentido, no quiere correr riesgos. De hecho, la semana pasada se retiró antes de algunos de los entrenamientos debido a unas molestias físicas no especificadas por el club. Como no había jornada el fin de semana, Aduriz y el cuerpo técnico prefirieron no arriesgar, mantener la calma, y que no poner en peligro su estado de forma sin necesidad. Hacía la primera parte de la sesión: el calentamiento, los rondos... No obstante, cuando la práctica aumentaba de intensidad, se producía el partidillo o se subía la exigencia, tanto el guipuzcoano como Mikel San José se echaban a un lado y corrían en solitario y se retiraban antes a la caseta de la factoría vizcaína. Unas molestias musculares les impidieron rendir como el resto de la tropa de Txingurri.

Sin embargo, el pasado lunes, en el regreso a los entrenamientos después de tres días de descanso, tanto el pichichi rojiblanco como la habitual pareja de Beñat en la sala de máquinas se ejercitaron con normalidad. Y ayer hizo lo mismo San José. Aduriz, por su parte, se dosificó en tramos mínimos de la práctica, sobre todo cuando el ejercicio requería una mayor intensidad. Pero acabó como uno más, por lo que parece que no peligra su participación en el duelo del sábado contra Osasuna (16.15 horas).

Varios contratiempo

Aduriz ha acumulado varios contratiempos físicos a lo largo de esta temporada. Valverde, en esta tesitura, ha asumido que le tiene que regular, evitar una sobrecarga de esfuerzos. Es más, ha sido suplente en algunos encuentros a domicilio. Ocurrió, por ejemplo, en Mestalla. Allí, en Valencia, le activó en la segunda mitad. Y no duró ni cinco minutos sobre el campo: «Lesión de carácter leve moderado en musculatura isquiosural derecha».

Estuvo más de tres semanas en el dique seco el artillero del Athletic. Volvió a las convocatorias para el derbi contra la Real Sociedad, pero Txingurri prefirió dejarle en el banquillo y le colocó sobre el césped en la segunda mitad. Ya contra el Madrid, antes del parón, fue titular. Y marcó el gol del empate, al final insuficiente. Ahora se regula. Con cautela.