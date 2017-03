El jugador del Osasuna Fausto espera salir «con la cabeza alta» ante el Athletic

El jugador de Osasuna Fausto Tienza ha afirmado este miércoles que espera salir «con la cabeza alta» del partido del próximo sábado ante el Athletic en El Sadar y que el equipo navarro pueda brindar a su afición la primera victoria de la temporada en casa en Liga.

«Entiendo que la afición esté cansada de tanto mensaje de tópicos y siempre lo mismo. Yo prometo lo que digo siempre, que nos vamos a dejar todo», ha declarado Fausto en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar. «Es un partido especial por la afición y por la rivalidad sana con el Athletic. Espero que le demos una alegría a la afición y que se vaya orgullosa del equipo», ha agregado.

El futbolista pacense ha subrayado que esta clase de partidos son «bonitos e intensos» por la rivalidad regional entre ambos conjuntos y ha añadido que confía en que sea un encuentro «bonito para el espectador» y que Osasuna pueda «salir con la cabeza alta». «Quiero sentirme orgulloso y demostrar que soy válido para Primera y para esto», ha dicho Fausto, quien ha señalado que a la afición 'rojilla' «no se le puede decir nada» porque ha respondido durante toda la temporada a pesar de la trayectoria del equipo, colista y prácticamente sin opciones de permanencia.

«Falta de presión»

Ha indicado que a falta de diez jornadas para el final del campeonato sería un «error» fijarse objetivos a largo plazo y ha destacado que no han sabido aprovechar la ausencia de presión en Osasuna respecto a las exigencias en otros clubes. «No tenemos la presión que hay en otros clubes y es algo a favor que no hemos sabido aprovechar», ha comentado Fausto, quien ha afirmado que la plantilla «está al margen» de los asuntos extradeportivos de la entidad, cuya junta directiva ha decido no agotar su mandato y convocar elecciones anticipadas.

El mediocentro extremeño se ha perdido un mes de competición por una rotura en el sóleo izquierdo, pero ya se encuentra «al cien por cien» para reaparecer el sábado contra el Athletic. Fausto, al ser preguntado por su futuro la próxima temporada, ha recordado que tiene contrato y que no tienen «ningún problema» para seguir en Osasuna e intentar el ascenso, en el caso de que el equipo confirme su descenso a Segunda División. Ha subrayado además que está «encantado» en Pamplona y con la afición 'rojilla', y se siente «identificado con lo que simboliza este club y esta camiseta».

Durante el entrenamiento de esta mañana en Tajonar ha sufrido molestias musculares el centrocampista albaceteño Jaime Romero, quien es duda para el sábado por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, a falta de las pruebas médicas que le realizarán esta tarde.