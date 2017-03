La Juve insiste con Williams

La Juventus insiste en su interés por Iñaki Williams, que ocupa un lugar muy destacado en su lista de posibles refuerzos para la próxima campaña. Los italianos le han seguido en varios partidos de la Liga y el lunes enviaron a uno de sus principales técnicos a observarle de cerca en el amistoso que la selección española sub’21 ganó 1-2 en Roma ante Italia. Williams, que rindió a un buen nivel, jugó 86 minutos.

Llamó la atención en Italia que el enviado blanquinegro fuera Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus. Es la máxima autoridad del área y tiene gran influencia en las decisiones de Giuseppe Marotta, director general de la entidad.

Los italianos ya preparan el equipo de su próxima campaña. Temen que el atacante argentino Paulo Dybalá se vaya al Barcelona y miran las opciones que les ofrece el mercado. ‘Tuttosport’, el diario deportivo que se edita en Turín, llevó ayer a Williams (al que llaman Iñaki) a su portada.

Lo incluyó en el grupo de jóvenes españoles que desea fichar la escuadra turinesa. Según el rotativo, los tres compartieron equipo con La Rojita en el Olímpico de Roma. Los otros dos son el centrocampista Marco Asensio (Real Madrid) y el defensa Héctor Bellerín (Arsenal).

Williams ha sido seguido también por el Liverpool y el Borussia Dortmund. Bellerín está en la agenda del Barcelona y Bayern. Asensio juega menos de lo que desea en el Madrid, pero ya ha advertido que rechaza ser traspasado. La única vía de salida sería una cesión como la que le llevó el pasado curso al Espanyol.

Williams, de 22 años, tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. El Athletic es consciente de que se trata de un jugador apetecible y que el blindaje podría ser depositado. El club valora llevar a cabo una estrategia similar a la que hizo con Laporte la pasada campaña. Ante la certeza de que el Manchester City estaba dispuesto a poner sus 50 millones de cláusula encima de la mesa, citó al jugador para proponerle una sustancial mejora de sus emolumentos. Le colocó un blindaje de 65 millones y le firmó un contrato de 4,5 millones de euros netos por curso, lo que el convierte en el jugador más ‘caro’ y mejor pagado de la plantilla.

Williams ha indicado que la opción de irse fuera del Athletic no es su prioridad en estos momentos. «Están saliendo muchas noticias, pero estoy tranquilo. Si se fijan en mí es porque estoy haciendo bien las cosas. Soy un privilegiado. Si el día de mañana tengo que marcharme siempre seré muy honesto con el Athletic. Me lo ha dado todo. No quiero cambiar de aires. Es mi primera opción en estos momentos. Tengo contrato en vigor. Lo primero que haría es hablar con el presidente. Se ha portado muy bien conmigo. Estoy donde quiero estar. Me gusta el club, los compañeros, la ciudad... Soy feliz en Bilbao. Lo mismo que mi familia. Me siento muy reconocido en lo personal y profesional. Eso lo valoro mucho», indicó hace unas semanas. Esta campaña ha jugado 39 partidos y ha firmado seis goles.