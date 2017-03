Kepa: «Lopetegui me mostró su confianza»

Kepa Arrizabalaga es el primer portero del Athletic que va a la selección absoluta desde que lo hizo Dani Aranzubia. El guardameta de 22 años está entusiasmado por su presencia con España pese a que lo hizo como tercer portero y no jugó ni un minuto ante Israel y Francia. «Lopetegui me mostró su confianza», se ha alegrado hoy en Lezama.

El cancerbero de Ondarroa se ha alegrado porque «ha sido una experiencia bonita que no esperaba por circunstancias que no gustan», en alusión a su ascenso tras la lesión de Reina. «Estoy contento. Es un paso adelante en mi carrera. Es una semana en la que he disfrutado. Lopetegui me mostró su confianza. Ir a la selección es fruto de lo que hagas en tu club. Intentaré hacerlo bien y ojalá haya otra llamada».