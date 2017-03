Ernesto Valverde ha considerado esta mañana en Lezama «fundamental» lograr la victoria mañana contra Osasuna en El Sadar (16.15 horas). Y en la misma línea tejida esta semana por sus futbolistas, ha subrayado que no se debe mirar a la clasificación, que hay que olvidar la distancia que separa al Athletic y al cuadro navarro.

En este sentido, ha recordado que en otros duelos también eran «favoritos» y luego el resultado no ha sonreído a su tropa. «Me preocupa ese punto de liberación que tienen, de que se la juegan sí o sí. Y que es un derbi. Si fuera otro partido, si fuéramos otro rival, no es ese mismo punto de motivación para ellos, ni para nosotros. Es un partido de rivalidad y queremos ganarlo. El hecho de estar bajo en la clasificación tiene una importancia, pero relativa, tenemos que hacer el partido que nos conviene», ha resaltado Txingurri, poco después de dejar fuera de la convocatoria a Yeray, por esa doble fractura en la nariz.

Arranca mañana el mes de abril, el tramo «decisivo» de la temporada y ha asumido el técnico que no se puede tropezar, porque los de arriba quizá se escapan y los de abajo meten presión. «Tenemos diez partidos, y cada jornada que pase ya será un paso importante hacia adelante o hacia atrás. Nos lo tomamos con ganas, es la fase decisiva. Llegamos bien colocados a estos diez últimos partidos, nos hubiera gustado estar más arriba. Nos la jugamos y es cuestión de no fallar», apunta Valverde.

También ha hablado sobre su futuro, más bien ha regateado las preguntas sobre esta cuestión. Ha dicho que no sabe si habrá que esperar mucho más para conocer si continuará o no en el Athletic. De la misma manera, cuando se le ha cuestionado acerca de si ha tomado la decisión, ha tirado de una respuesta habitual: «Cuando el club o yo tengamos algo que comunicar lo haremos». Y ha asegurado que no siente presión porque su nombre aparezca vinculado al Barcelona y a la Premier, en especial al Arsenal y al Tottenham.