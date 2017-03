Kepa esquiva los elogios

La afición rojiblanca le sigue muy de cerca desde que el consenso general de Lezama confirmó que Kepa Arrizabalaga (Ondarroa, 22 años) es el portero del futuro. Su campaña es una montaña rusa. Regresó tras su cesiones en la Ponferradina y el Valladolid, se repartió mes a mes la titularidad con Iraizoz en Liga, se quedó el torneo para él con la salida de Iago Herrerín, se lesionó ante el Alavés, Valverde le devolvió la titularidad en cuanto se presentó con el alta médica y Julen Lopetegui le ascendió a la selección absoluta tras la lesión de Reina. «Hubiera firmado estar en la situación en la que estoy ahora», se sinceró ayer en Lezama.

En medio de todo esto, un torrente de elogios que el portero del Athletic dice pasar por alto. «Me centro en lo que hago, no en lo que dicen de mí», dijo. Y añadió: «Se puede hablar mucho de mí, pero intento mantener la tranquilidad y los pies en el suelo».

El portero miró hacia atrás, a su llegada a Lezama con 9 años y el trabajo de formación que ha llevado a cabo desde entonces. «Por mi pueblo y mi familia, siempre he sido del Athletic. Trabajas para jugar en San Mamés, aunque cuando llegas es algo que ves lejano. Estoy contento de llegar a donde he llegado, aunque sé lo difícil que es mantenerse».

Kepa es el primer portero del Athletic que va a la selección absoluta desde que lo hizo Dani Aranzubia hace 13 años. Está entusiasmado por su presencia con España pese a que lo hizo como tercer guardameta y no jugó ni un minuto ante Israel y Francia. «Lopetegui me mostró su confianza», se alegra.

El cancerbero de Ondarroa se felicita porque «ha sido una experiencia bonita que no esperaba por circunstancias que no gustan», en alusión a su ascenso tras la lesión de Reina. «Estoy contento. Es un paso adelante en mi carrera. Es una semana en la que he disfrutado. Lopetegui me mostró su confianza. Ojalá haya otra llamada».

Kepa concluye contrato en 2018. Negocia desde hace meses una amplicación que se extenderá hasta 2022. El acuerdo, que se esperaba más rápido, no se cierra. Sobrio y muy cuidadoso con sus palabras, no fue ni demagógico ni lanzó guiños al referirse al asunto. «Mi objetivo es hacer un buen final de temporada, entrar en Europa y ayudar en todo lo que pueda al equipo. Por lo demás vamos a ir paso a paso. Tengo contrato hasta 2018 y estoy tranquilo. Trato de centrarme en lo mío y saber que lo que importa es lo que hago en el campo».