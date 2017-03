Yeray se queda fuera de la lista

Yeray Álvarez se ha quedado fuera de la convocatoria para visitar mañana a Osasuna (16.15 horas). El central de Barakaldo sufrió una doble fractura de los huesos propios de la nariz el pasado lunes, con la Sub'21, por un codazo de un rival; el martes se redujo el daño, hoy se ha ejercitado con una máscara protectora, pero se ha preferido guardar cautela en un mes cargado de encuentros, con tres partidos entre el sábado y el próximo viernes.

Txingurri ha admitido que prefiere no arriesgar, pese a que el vizcaíno ha entrenado bien. «He tenido en cuenta que el martes tenemos otro partidos, y el viernes otro. Que hace cinco días fue cuando se produjo la lesión, y que Osasuna nos va a obligar con la segundas jugadas. Le veo justo, y tenemos otros jugadores que vienen entrenando bien. No quiero forzar la situación», ha dicho. Además, ha indicado que estos días ha tenido problemas para descansar. «Está incómodo por la lesión. Tiene problemas para dormir. No está en la situación ideal, pero tenemos otros jugadores que están bien, nos ayudan y están preparados».

La ausencia de Yeray es la principal novedad en una citación a la que regresa San José, sancionado ante el Madrid y que había tenido problemas físicos en los últimos días, igual que Aduriz. «Está en perfectas condiciones para empezar». Faltan Eraso, Saborit y Sabin. La lista es: Iraizoz, Bóveda, Elustondo, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Aduriz, Raúl García, Balenziaga y Arrizabalaga.