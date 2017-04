Yeray entrena con el grupo y, salvo sorpresa, estará ante el Espanyol

Salvo sorpresa, Yeray Álvarez jugará mañana contra el Espanyol (19.30 horas), con esa máscara hecha por Pixel Sistemas en colaboración con Tecnun-Universidad de Navarra con un material homologado por la NASA. El central de Barakaldo se ejercitó ayer por la mañana con los suplentes y no convocados del duelo ante Osasuna, e incluso intervino con normalidad en el partidillo organizado por Ernesto Valverde tras una sesión de recuperación para los titulares. Hoy se cumple una semana de la doble fractura de los huesos propios de la nariz sufrida ante Italia Sub’21 por un codazo de un rival transalpino.

Esa rotura fue reducida el martes, nada más llegar a Bilbao, en la clínica del IMQ en Zorrozaurre. El viernes se ejercitó, pero no entró en la convocatoria para el partido de Pamplona porque, según dijo Valverde, no había descansado bien en esos días previos. Por eso, y debido a la acumulación de encuentros en estos días, el técnico del Athletic decidió no arriesgar, dejarle fuera de la lista y, casi con total seguridad, activarle esta tarde en una citación que ofrecerá después del último entrenamiento previo a recibir a los periquitos; será en Lezama a las 18.00 horas a puerta cerrada. Mientras tanto, Txingurri hizo ayer un aparte con De Marcos y Balenziaga.