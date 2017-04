El gesto más humano de Óscar de Marcos

A falta de dos minutos para el final del partido, Joseba se acercó al banquillo de su equipo. Bajó poco a poco, ansioso y emocionado, pero sin prisa, con cuidado, acompañado de un adulto. Joseba solo tiene 10 años y ha salido del coma. Dos paradas cardiorrespiratorias le sumieron en un sueño profundo del que despertó con algunas secuelas. Le cuesta andar, la visión no es la misma y las manos carecen de una movilidad perfecta, como antes. Lo que no ha cambiado nada es su pasión por el Athletic, al que vio ganar el martes al Espanyol. Él también se lo pasó en grande y al final pudo disfrutar de la compañía de Óscar de Marcos, quien quiso tener un detalle con Joseba nada más enterarse de su historia. Un conocido le llamó y le preguntó por la posibilidad de dedicarle un poco de tiempo. El lateral aceptó de inmediato y quedaron para después del encuentro, que encima tuvo un final feliz.

Cuando terminó el partido contra el Espanyol, Joseba esperaba en el punto del encuentro. Estaba ilusionado por su visita a San Mamés y encima iba a estar con uno de sus leones. Un hombre que es mucho más que un futbolista y que cultiva una gran responsabilidad social, lo que le ha llevado a recorrer paísis de África y Sudamérica y colaborar con varias ONG. Parte de sus vacaciones siempre son para los demás, para los que más lo necesitan. De Marcos no se olvidó de lo que tocaba hacer y se acercó al chaval. Estuvo un rato con él, le regaló una camiseta, le miró a los ojos y le dijo: «Recupérate porque eres joven y tienes mucha fuerza». Las mejillas de Joseba se volvieron saladas y no le hacía falta hablar para expresar sus sentimientos, lo hacían por él sus lágrimas. De Marcos le hizo feliz y le animó a luchar, un consejo que Joseba no olvidará jamás.