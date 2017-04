La vida real

Se jugaba una plaza y no de garaje, sino la deseada quinta posición que da acceso directo a la UE futbolística y el Athletic se encontró con un Villarreal jugón y veloz, que tuvo la suerte de cara en la reanudación ante unos leones poco afortunados en el remate. Volvemos a la realidad. Se complica la quinta posición.

Los artesanos

Trabajaron los rojiblancos con tesón artesanal, tallaron de miedo la madera, los largueros de Aduriz resonaron como una txalaparta, pero la cerámica no se les da bien, solo dos victorias en 17 partidos, y no perdimos por ocasiones, los del submarino acabaron achicando agua a pesar del resultado.

Jaque mate

Ya no hay más posibilidades de enrocarse, si queremos jugar en el continente debemos puntuar necesariamente fuera de casa ya que en San Mamés solo nos quedan tres citas, y se antoja que se necesitaran más puntos en las salidas en una loca liga en la zona noble. Hay demasiados candidatos.

Trujillo Suárez

Es policía de oficio y se las sabe todas, de no ser criminal la acción no la pita y esto puso nervioso al Athletic. Al final se armó de valor y acertó en una roja de libro, ya no quiso ver más.

Espinillera de oro

Para Laporte, por ese gol que fue la única alegría de la noche.

Lo mejor

La actitud de los leones durante todo el encuentro.

Lo peor

Una derrota que nos lo pone más difícil todavía.