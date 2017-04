Ernesto Valverde ha advertido esta mañana en Lezama que el Athletic encara la recta final del campeonato y que lo hace con la tranquilidad de saber cuáles son sus objetivos. «Tenemos claro lo que queremos. Estamos bien colocados y a ver si podemos conseguirlo», ha transmitido esta mañana el técnico rojiblanco, quien asume la obligación de clasificar al equipo para las competiciones europeas. «Aquí nadie regala nada y cada partido es decisivo. Estamos en el momento crucial de la temporada».

El viernes llega el Las Palmas y es un encuentro que, según ha confesado Txingurri, lleva tiempo marcado en rojo en su agenda. «Tengo señalado este partido desde principio de temporada. Es uno de los rivales que se nos suele atragantar», ha recordado el entrenador del Athletic, quien ha subrayado que «son muy distintos a nosotros. Es un conjunto peligroso y practica un juego diferente. Están bien con el balón y poseen un gran juego interior, mientras que nosotros tenemos una fuerza de voluntad indestructible», ha dicho en alusión a muchos choques que sus hombres empezaron perdiendo en casa y acabaron levantándolos. «Manejan sus ritmos y con la pelota nos pueden hacer daño, por lo que debemos estar preparados. Sus interiores y exteriores tienen desparpajo, pero sufren un poco sin balón. Hay que conseguir que estén incómodos», ha significado.

Habrá que ver cómo responde el público en un día tan especial, aunque Valverde espera contar con su apoyo y que «participe en el partido». No ha querido cerrar el círculo de aspirantes europeos con el Athletic, Villarreal, Eibar y Real Sociedad porque «sumar o no en cada jornada comienza a tener mucha relevacia. Al igual que nosotros estamos a cuatro puntos del Villarreal y pensamos que le podemos coger, también el Espanyol -a la misma distancia de los rojiblancos- podría alcanzarnos».

Una vez más se le ha cuestionado a Txingurri por su futuro y por cuándo piensa hacerlo público, pero ha evitado concretar los plazos. «Es el momento de competir. Cuando te hacen tantas preguntas cada semana, parece que no te decides, pero es que no me tengo que decidir. Estoy compitiendo». En este sentido, ha comentado que las decisiones se toman cuando toca «analizar la temporada», por lo que ha dejado entrever que no comunicará nada hasta tener todo atado en la parcela deportiva. Asimismo, ha asegurado que esta ausencia de concreción de sus planes más allá del 30 de junio «no perjudica para nada al equipo».