Las bajas obligarán a Mendilibar a modificar su defensa frente al Athletic

El Eibar se jugará en el derbi del lunes (20.45 horas) ante el Athletic buena parte de sus opciones de seguir aspirando a clasificarse para competir en la Europa League, y lo tendrá que hacer mermado en su línea defensiva. La derrota ante el Betis fue dolorosa por ser tres puntos trascendentales y por las sensaciones negativas que dejó el equipo. Y también porque ese partido se cobró dos piezas fundamentales para José Luis Mendilibar.

El técnico perdió de una tacada a Florian Lejeune, que vio su quinta cartulina amarilla y que, por tanto, tendrá que cumplir su partido de sanción ante los rojiblancos, y también tuvo que sustituir por lesión a Iván Ramis, que tras forzar sin éxito su participación en el Benito Villamarín, tiene todas las papeletas para tener que tomarse un descanso.

LA CLAVE Las bajas

Son dos futbolistas esenciales para Mendilibar. que nunca se queja de las ausencias

Aún falta por conocer el diagnóstico definitivo de la lesión que obligó al balear a pedir el cambio antes de que se cumpliera la primera media hora de juego, pero todo apunta a que las molestias que arrastraba en el aductor desde el partido disputado hace diez días en Vigo se han reproducido y que van a requerirle un tiempo de reposo.

De confirmarse su baja, el de Zaldibar no se va a tener que rascar demasiado la cabeza, porque tan solo le quedan dos alternativas disponibles: Alejandro Gálvez, que ya sustituyó al mallorquín en Sevilla, tendrá que juntarse con Mauro Dos Santos, que tan solo ha disputado 11 partidos esta temporada, el último ante el Real Madrid en Ipurua.

Tintes de final

El preparador azulgrana nunca ha utilizado las bajas como excusa, entre otras cosas porque ha podido comprobar que una de las principales virtudes su equipo esta temporada es que juegue quien juegue, su estilo y su personalidad no se suelen ver afectados. Sin embargo, no cabe duda de que hay ausencias más sensibles que otras, y las de Lejeune y Ramis condicionarán el once que presente en un partido que adquiere tintes de final.

Y es que no se concibe la defensa del Eibar este año sin la presencia del central parisino, que acumula 2.430 minutos repartidos en 28 partidos, en los que ha sido titular en todos menos en uno.

Los problemas físicos han limitado más el concurso del defensa balear, que ha disputado 1.456 minutos en 18 partidos, de los que solo ha acabado 12, pero como siempre apunta Mendilibar, «Ramis es muy importante para el Eibar juegue los minutos que juegue».

Lamentablemente, no son los únicos contratiempos que el entrenador del Eibar va a tener que solventar Mendilibar. Además de estas dos sensibles bajas, el técnico ya se resignó a perder a Fran Rico para el resto de la temporada, y tampoco es factible que pueda recuperar a Anaitz Arbilla, que sigue restableciéndose de una rotura en la unión entre el sóleo y el tendón de aquiles.