El Eibar saca a la venta 150 entradas para el derbi ante el Athletic

El Eibar pone hoy a la venta 150 entradas para el partido del lunes en Ipurua frente al Athletic. La compra puede ejecutarse en las oficinas del club o en la página web. Los precios son de 20 (infantiles, con venta solo en oficinas), 30 (fondos Este y Oeste), 40 (curva entre las tribunas Norte y Este) y 50 euros (tribunas Norte y Sur). Tanto en oficinas como online la venta comenzará a las 10 horas. El horario en Ipurua será de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas.

A los abonados del Eibar que no puedan asistir al derbi se les ofrece la posibilidad de ceder su asiento y obtener un porcentaje del coste de la localidad si ésta es vendida. La cesión de la butaca consiste en que los socios abonados que no puedan o no quieran asistir a algún partido incluido en el abono tengan la opción de ponerlo a disposición del club para su comercialización.

Este servicio concede importantes beneficios como descuentos a los socios abonados del Eibar y, al mismo tiempo, permite a otros aficionados comprar entradas ‘liberadas’ para partidos que se disputen en Ipurua. Esta operación puede hacerse en persona en las oficinas de Ipurua, por teléfono o a través de la página web del equipo armero. El servicio de cesión de asiento permanece activo sin interrupción las 24 horas del día y se puede acceder a la plataforma a través del link www.sdeibar.com/entradas/libera-tu-asiento.

Situación de la plantilla

Por otro lado, Iván Ramis y Antonio Luna tienen molestias musculares y se irán incorporando a los entrenamientos durante estos días en función de sus respectivas evoluciones. Nano Mesa se ha integrado en la dinámica del grupo una vez recuperado de su rotura de fibras en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Pedro León tiene una lumbalgia y descansó ayer. Está previsto que se reincorpore al grupo hoy si su evolución es favorable. En cuanto a Anaitz Arbilla y Rubén Peña, los dos van mejorando de sus respectivas lesiones y se irán integrando paulatinamente al trabajo colectivo durante estos días. Fran Rico ya ha iniciado su rehabilitación en Pontevedra, donde fue intervenido de su rodilla derecha. En breve volverá a Eibar para seguir con su recuperación.